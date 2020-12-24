ДТП на трассе Иркутск-Оса, завершившееся трагическим исходом, произошло в 8 утра. Сотрудники ГИБДД уже установили, что автомобиль «Датсун Он-До» на 8 километре Александровского тракта при повороте налево столкнулся с автомашиной «Хонда Айрвэйв», двигавшейся во встречном направлении. Известно, что за рулем «Датсун Он-До» находился 66-летний водитель.- В результате дорожно-транспортного движения водитель и пассажир «Датсуна» получили травмы, скорая помощь везла их в больницу. Однако по дороге в лечебное учреждение водитель скончался, - сообщает подробности трагического ДТП пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Учитывая особенности состояния полотна дороги зимой, когда возможен гололед, сотрудники ГИБДД напоминают, что в это время года особенно важно быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Нарушение правил может стоить жизни.