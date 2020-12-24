Приближается Новый год и длинные каникулы. В это время все транспортники жалуются на то, что пассажиров стало меньше ( что правда) и отменяют пригородные маршруты. А те из жителей, которым не повезло в этот момент оказаться в пути, в растерянности. Временами им приходится сталкиваться с тем, что \\"поезд уже ушел\\", а они будут несколько часов ждать следующий. Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит иметь под рукой график, в котором отмечено, как будут ходить электрички в новогодние праздники 2021 в Иркутске и регионе.Итак, как сообщает Байкальская пригородная компания с 31 декабря по 5 января отменяются сразу шесть электричек. Еще у пяти из них изменятся маршруты.Как будут ходить электрички в новогодние праздники 2021 в ИркутскеС 31 декабря по 5 января отменены:№ 6334 Иркутск-Сортировочный. – Байкальск 31 декабря 2020 г.№ 6307 Большой Луг – Иркутск-Сортировочный 1, 2, 4, 5 января 2021 г.№ 6601 Выдрино – Слюдянка 1, 2, 3, 4 января 2021 г.№ 6602 Слюдянка – Выдрино 1, 2, 3, 4 января 2021 г.№ 6060 Вихоревка – Речушка 3 января 2021 г.№ 6055 Речушка – Вихоревка 4 января 2021 г.Как будут ходить электрички в новогодние праздники 2021 в ИркутскеБудут ходить:№ 6336 Иркутск-Сортировочный – Выдрино (отправление со ст. Иркутск-Сортировочный в 17:13, прибытие на ст. Выдрино в 21:58) 31 декабря 2020 г.№ 6336 Иркутск-Сортировочный – Выдрино назначается сообщением Иркутск-Сортировочный – Слюдянка (отправление со ст. Иркутск-Сортировочный в 17:13, прибытие на ст. Слюдянка в 20:35) 1 января 2021 г.№ 6335 Байкальск – Иркутск-Сортировочный назначается сообщением Слюдянка – Иркутск-Сортировочный. Отправление со ст. Слюдянка в 06:08, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный в 09:35) 1, 2 января 2021 г.№ 6302 Мальта – Большой Луг назначается сообщением Мальта – Иркутск-Пассажирский (отправление со ст. Мальта в 05:08, прибытие на ст. Иркутск-Пассажирский в 07:08) 1, 2, 4, 5 января 2021 г.№ 6320 Иркутск-Сортировочный – Глубокая назначается сообщением Иркутск-Сортировочный – Подкаменная (отправление со ст. Иркутск-Сортировочный в 13:01, прибытие на ст. Подкаменная в 15:02) 1, 2, 3, 4, 5 января 2021 г.№ 6323 Глубокая – Иркутск-Сортировочный назначается сообщением Подкаменная – Иркутск-Сортировочный (отправление со ст. Подкаменная в 18:27, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный в 20:27) 1, 2, 3, 4, 5 января 2021 г.Следите за расписанием и за тем, как будут ходить электрички в новогодние праздники 2021 в Иркутске и Приангарье.