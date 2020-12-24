Началась регистрация абитуриентов на курсы по подготовке к внутренним вступительным испытаниям Иркутского государственного университета приемной кампании 2021 года.Программа курсов рассчитана на подготовку по общеобразовательным предметам, испытания по которым будут сдавать непосредственно в ИГУ определенные категории абитуриентов — поступающие по дипломам среднего профессионального образования или высшего образования.— В последнее время отмечается тенденция поступления в высшие учебные заведения абитуриентов, имеющих «за плечами», как минимум, диплом СПО. В большинстве своем решение о выборе университета они принимают взвешенно, совершенствуя уже полученные знания или приобретая новые под конкретную, уже выбранную ими специальность. Для такой категории абитуриентов предусмотрено поступление на основе результатов вступительных испытаний, которые вуз проводит самостоятельно. Так как Иркутский государственный университет заинтересован в «качественных» поступающих, то нами принято решение увеличить их шансы на поступление. Для этого специалистами ИГУ на основе испытаний прошлых лет разработаны программы подготовительных курсов, на которые мы приглашаем наших потенциальных студентов, — сказал ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.Продолжительность курсов — 8 недель, периодичность — один раз в неделю по два часа. Занятия начнутся в марте 2021 года. Обучение платное.Обязательна регистрация — до 1 марта на сайте ИГУ в разделе «Поступающим» (вкладка «Подготовительные курсы»).Также ИГУ продолжает проводить подготовку школьников к ЕГЭ по разным предметам. Подготовительные курсы в ИГУ — это углубленное изучение школьной программы, а вместе с тем экономия времени и средств с неизменной эффективностью обучения, оптимальный формат занятий и высокопрофессиональный преподавательский состав, большинство из которых являются действующими экспертами ЕГЭ.Контакты центральной приемной комиссии ИГУ: e-mail: priem@isu.ru, телефон: (3952) 521-555, 521-777, WhatsApp/Viber: 8-914-9-521-777.