Отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2020 проведут в пятницу в Правобережном, Октябрьском и Ленинском районах. Теплоснабжения в части домов в этих округах не будет до 9 часов.Как сообщает Оператор Теплосети Иркутска, отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2020 проведут для диагностики и ремонта тепловых сетей. Такие непродолжительные отключения в будущем позволят избежать аварий.Отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2020 планово пройдет в части зданий на улицах Депутатская, Трудовая, Ленина, Марата, Горького, Баррикад, Пржевальского, Тельмана, Атласов проезд (см. таблицу).Отключение отопления в Иркутске 25 декабря 2020: адресаЧитайте также:Синоптики рассказали о погоде в Иркутске на новогоднюю ночь. Увы, но 31 декабря 2020 в Иркутске погода радовать не будет (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08