Отключение света в Иркутске 25 декабря 2020 запланировано в части домов Свердловского, Октябрьского, Ленинского районов. Где-то подача электроэнергии прекратится в ночное время и всего на 15-30 минут, есть вероятность, что для этих иркутян отключение света в Иркутске 25 декабря 2020 пройдет незаметно. Однако в каких-то домах электричества не будет до восьми часов.«Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях», - сообщают представители Иркутской Электросетевой компании. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу».Отключение света в Иркутске 25 декабря 2020 пройдет в части зданий на улицах Розы Люксембург, Тельмана, Александра Невского, Карла Либкнехта, Лыткина, Пискунова, Доржи Банзарова, Маршала Конева, Академическая, а также на бульваре Рябикова и станции Батарейная.Отключение света в Иркутске 25 декабря 2020: Ленинский районОтключение света в Иркутске 25 декабря 2020: Свердловский районОтключение света в Иркутске 25 декабря 2020: Октябрьский районК ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08