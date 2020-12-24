Принудительные меры судебных приставов вновь дали свои плоды. Житель Иркутска вернул долг банку в размере 4.6 миллиона рублей, которые сибиряк брал в кредит. Для этого сотрудникам федеральной службы пришлось описать и арестовать его квартиру в Октябрьском районе.«Сделано это было после того, как неплательщик не вернул средства в добровольном порядке», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Квартира была арестована для дальнейшей ее передачи на реализацию».Однако, уйти с торгов жилплощадь не успела. После описи имущества неплательщик нашел средства и выплати банковской организации долг.Читайте также:Дело иркутских Бонни и Клайда: сбежавшего из под стражи налетчика на ювелирные магазины будут судить за создание банды. Срок заключения у мужчины теперь увеличится (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08