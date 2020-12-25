Остались без тепла. В поселке Култук Слюдянского района, что находится на берегу Байкала, утром 25 декабря произошло аварийное отключение теплоснабжения.«В 08.00 утра без отопления остались пятнадцать жилых домов и два социально-значимых объекта», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.В поселке, по данным Иркутского Гидрометцентра, утром в 08.00 было около -17 градусов. Над восстановлением подачи тепла в дома трудятся 10 человек на трех спецмашинах. Кстати, если отопление в Култуке пропало из-за аварии, в Иркутске сегодня в некоторых зданиях его отключат запланировано. Тепла не будет на несколько часов в части домов в трех округах областного центра.Читайте также:«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак. Девушка из Улан-Удэ в искусственной коме, потребуется несколько пластических операций, родные собирают деньги на лечение (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08