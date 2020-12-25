Очередной рейд по поиску пьяных водителей проведут с 25 по 26 декабря иркутские инспекторы ГИБДД. Кстати, по неутешительной статистике полицейских, с начала 2020 года на дорогах Иркутской области, по вине пьяных автомобилистов произошло 374 ДТП. В этих авариях погибли 99 человек и 539 получили различные травмы.- Помимо этого, поймано более 15 тысяч водителей, которые садились за руль пьяными или отказавались от прохождения медицинского освидетельствования, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - За повторное управление авто в состоянии опьянения инспекторами ГИБДД задержано более 2 600 автомобилистов.Полицейские напоминают, что за вождение в нетрезвом виде, нарушителям грозит штраф от 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Ну и конечно, пьяная езда опасна для жизни.