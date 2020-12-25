Еще один стадион, где можно покататься на коньках, открыт в Иркутске. Это спорткомплекс \\"Авиатор\\". В этом году закончилась его реконструкция и капремонт стадиона.- Здесь созданы необходимые условия для проведения профессиональных тренировок по футболу и хоккею, – отметил глава города Руслан Болотов. - Установили трибуны, обустроили яму для прыжков, отремонтировали ограждение, провели благоустройство территории, сделали качественное освещение. Не только по периметру всего стадиона, но и установили так называемые световые мачты.Днем там тренируются около 200 ребят из спортивной школы, например, юношеская команда по хоккею с мячом, занимавшая призовые места на всероссийских соревнованиях. А после занятий иркутяне могут прийти туда, чтобы покататься на коньках. Стадион открыт с 20 до 22 часов в будни, а в субботу и воскресенье - с 17 до 22 часов, вход бесплатный.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАйда кататься: более 30 ледовых катков будут работать этой зимой в ИркутскеВ каких районах уже открыты катки в Иркутске и где можно покататься зимой 2020-2021 (подробности)