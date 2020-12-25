Допустим, новогодний стол уже продумали и даже продукты закупили. А подарки? Тоже важная часть праздника. Самые популярные из них, увы, за год подросли в цене. Так, по данным Иркутскстата, сильнее всего в Приангарье подорожали полотенца, шоколадные конфеты и коньяк. Пользуются спросом, веди их дарят и родным, и коллегам, и приятелям.Больше, чем в 2019 году, потратите и на презенты для своих вторых половинок. Например, прибавила в цене туалетная вода, крем для лица и кастрюли. Книги и мягкие игрушки, - то, что чаще дарят детям, тоже подорожали. А вот смартфоны, наоборот, стали чуть доступнее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалат оливье в Иркутской области за год подорожал на 9,3%Прибавили в цене и другие угощения на новогоднем столе (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08