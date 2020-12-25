ЧП произошло утром, 25 декабря в гаражном кооперативе на бульваре Рябикова в Иркутске. В 09.14 произошла разгерметизация газобаллонного оборудования автомобиля. Машина загорелась, и огонь перекинулся на два соседних гаража. Спасателей вызвали случайные очевидцы. Потушить пожар удалось к 15 часам. Боксы сгорели на площади 50 кв. м.- Погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Травмы получил владелец автомобиля. Он получил ожоги лица и рук.Во всех причинах происшествия разбираются дознаватели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали о погоде в Иркутске на новогоднюю ночь (Подробности)Сибирячка собирала деньги на похороны своего живого ребенка (Подробности)«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак (Подробности)