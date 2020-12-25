В Иркутской области все больше жителей прививают от коронавируса. В регион уже поступила третья партия вакцин - а это 2100 доз. Но пока их ставят только врачам и учителям, то есть тем, у кого выше риск заразиться.Как стало известно \\"КП\\"-Иркутск, сейчас открыто девять прививочных кабинетов в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Тулуне, Усть-Куте и Бодайбо. Все они оборудованы должным образом для хранения вакцины.- Всего на сегодняшний день поступило 2742 дозы, - сообщил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков. - Чтобы не прерывать процесс, будем проводить вакцинацию в праздничные дни.Остальных жителей Иркутской области прививать от COVID-19, возможно, начнут в январе, когда придет следующая партия. Пока точная дата всеобщей иммунизации еще неизвестна.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08