В ноябре, по данным регионального отделения Центробанка, в Иркутской области впервые за время пандемии стала подниматься стоимость съемных квартир. Причина в том, что иркутяне начали сдавать в аренду новое, более дорогое жилье, которое купили недавно, чтобы вложить деньги.Отчасти из-за того, что сибиряки осенью бросились покупать квартиры, подорожала мебель и бытовая техника: например, те же кухонные гарнитуры и холодильники. Ведь новый дом надо обставить хотя бы самым необходимым.Кроме того, в регионе дорожают автомобили. Зато замедлился рост цен на одежду и обувь, так как сибиряки стали реже их покупать, отдавая приоритет другим расходам. Допустим, новоселам важнее поскорей обустроить для себя уютное гнездышко.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08