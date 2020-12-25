В Иркутске поставлена точка в деле наркоторговцев, которые несколько месяцев травили жителей региона запрещенными веществами. Задержали преступников в сентябре 2019 года. Выяснилось, что двое 24-летних мужчин продавали наркотики через интернет-магазин, делая так называемые закладки. В «дело» они взяли 40-летнюю ранее судимую местную жительницу, которая выполняла роль администратора магазина и наркокурьера. Кроме того, в группе была еще одна женщина.- От продажи наркотиков им удалось «заработать» более 4 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выручку они выводили через специализированные сайты и программы на счета знакомых.На днях наркоторговцы услышали приговор Свердловского районного суда. Мужчина и две женщины отправятся за решетку на срок от 8,5 до 9,5 лет. Еще одной преступнице назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения детьми 14 летнего возраста. Их сообщник, находящийся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, скрылся, и объявлен в федеральный розыск.