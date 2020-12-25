В Забайкалье вот уже несколько недель ищут женщину, которая выбросила собственного новорожденного малыша. Тело младенца нашли 3 декабря в мусорном контейнере в микрорайоне Победа в Чите. Следователи вместе с полицейскими допросили более 500 человек, и назначили проведение судебных медицинской и генотипоскопических экспертиз.- Запрошены и анализируются данные местных больниц, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Мать ребенка пока не найдена.Сыщики просят отозваться всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, выбросившей собственного ребенка. Полиция гарантирует полную конфиденциальность. Кроме того, за информацию, которая поможет найти горе-мать, выплатят вознаграждение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСибиряк спас малышку, которую мать выбросила на платформу грузового поезда (Подробности)