23 декабря 2020 года ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение проектной документации Иркутского завода полимеров (ИЗП). Проект строительства завода в Усть-Кутском районе Иркутской области реализует ООО «Иркутская нефтяная компания».Согласно заключению Главгосэкспертизы, проектная документация ИЗП соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации и заданию на проектирование. Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий.Проект строительства Иркутского завода полимеров по заказу ИНК выполнило ЗАО «Нефтехимпроект» (Санкт-Петербург).В июле 2020 года проект ИЗП также получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.Справочно:Строительство Иркутского завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией вблизи г. Усть-Кута в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений.При строительстве завода полимеров будут использованы современные технологии, отвечающие жестким международным экологическим требованиям. Для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation. Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен современным заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.