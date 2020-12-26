Новый год житель Бурятии дома точно не встретит. А встретит под арестом, куда отправится на 15 суток. Такое \\"приключение\\" гарантировал себе житель Бурятии, собравшийся вылететь на праздники домой рейсом Хабаровск-Иркутск. Однако с самого начала \\"что-то пошло не так\\". После того, как на радостях он хорошо выпил 40-градусную.\\"Сотрудниками транспортной полиции, прибывшими на борт воздушного судна, установлен 35-летний житель Бурятии, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью\\", - так официально описывают происходящее в пресс-службе Управления на транспорте ДФО.История, описанная в \\"Иронии судьбы\\", которую смотрят до сих пор по телевизору жители страны 31 декабря, в наши дни произойти точно не могла. Пьяного матерщинника отправили в дежурку и выяснили, что он сильно пьян - проба показала 2,5 промилле. В результате вместо полета в Иркутск он отправится под арест на срок до 15 суток.