Последние данные по коронавирусу в Иркутской области на 26 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число случаев заболевания COVID-19 выросло за прошедшие сутки еще на 268 и достигло 39 тысяч 470.- Госпитализирован в лечебные учреждения региона 3071 пациент, это число уменьшается и только за минувший день в стационарах стало меньше на 131 проходящего лечение, - уточняет подробные данные оперштаб Иркутской области.Хорошими темпами растет число тех, кто справился с инфекционным заболеванием. За прошедший день победили вирус еще 335 человек и всего количество выздоровевших достигло отметки 34 тысячи 536 человек. К сожалению, несмотря на героические усилия медицинского персонала, не каждый организм может справиться с коронавирусом. В регионе с начала пандемии умерло 1273 жителей, за сутки - еще 16. Скончалось от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 176.