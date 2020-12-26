Если о том, что мошенники могут обмануть по телефону, сообщив о проблемах с банковским счетом, слышали все, то о том, что платежные сервисы тоже могут подделать, помнят немногие. Однако переход по ссылке на них чреват - можно лишиться всех своих средств. Так и произошло с сотрудником салона красоты из Усолья-Сибирского. Полиция напоминает о том, что поддельные страницы, как правило, очень похожи на настоящие сайты для платежей.-На сайте бесплатных объявлений он нашел информацию о продаже игровой приставки за 15 тысяч рублей. Связался с продавцом и после уточнения деталей решил ее приобрести, - уточняет все обстоятельства ГУ МВД по Иркутской области. - Автор объявления отправил усольчанину ссылку на сайт, внешне похожий на известный сервис оплаты.А дальше пошло все именно так, как запланировал мошенник. Покупатель не стал заходить на настоящий сайт через поиск, а воспользовался ссылкой. Там и ввел номер своей карты и код из СМС. Деньги, конечно, тут же ушли. Правда, продавец объявил о том, что он их не получал, и надо перевести еще раз. Тогда пострадавший все же зашел на настоящую платежную страницу и связался с оператором. Так он узнал, что никакого перевода не было, а ссылка фальшивая. Сейчас в деле об этом мошенничестве разбирается полиция.