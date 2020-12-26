Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в очередном матче Суперлиги разошлись миром со «СКА-Нефтяником». Встреча, прошедшая в Хабаровске закончилась со счетом 5:5.Первый тайм этой игры закончился в пользу хозяев льда. Армейцы отправили в ворота иркутян три мяча. Отличились Дмитрий Сидоров, Томас Мяяття и Артем Бондаренко. Наши парни смогли ответить на это одним точным ударом в исполнении Вячеслава Вдовенко.Едва начался второй отрезок, как все тот же Вячеслав Вдовенко сократил отставание нашей команды. Однако вскоре хабаровчане вновь оторвались на два мяча усилиями Артема Бондаренко. После этого слово взяли молодые игроки бело-синих. Николай Иващенко и Иван Соловьев восстановили равновесие. Армейцы вскоре вновь забили, а за 9 минут до финального свистка ничью нашей команде принес точный удар Андрея Прокопьева.Следующий матч «Байкал-Энергия», которая занимает 4-е место в турнирной таблице, проведет теперь в 2021 году. 10 января иркутяне сыграют в Казани с местным «Ак Барс-Динамо».