Чего только не делают ради славы, в том числе и весьма сомнительной. На днях жители Братска были весьма обескуражены снимком легковушки на территории ледового городка. Фото получилось и вправду эффектным. Только аплодисментов не последовало. А вот внимание инспекторов ГИБДД автор точно привлек.\\"Разыскать дерзкого братчанина госавтоинспекторам не составило труда. Желание получить эффектное фото в новогоднем антураже обойдётся 19-летнему владельцу легковушки недешево. За нарушение автолюбителю предстоит заплатить штраф в размере двух тысяч рублей\\", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.ГУ МВД напоминает, что аналогичная ситуация в регионе уже была в начале уходящего года. Не стоит портить настроение ни себе, ни людям, устраивая подобные фотосессии. К чему? Ледовые городки созданы для того, чтобы там отдыхать.