Подробности того, как именно две женщины обманули 84-летнюю бабушку, не уточняются. Есть только не самые четкие снимки мошенниц с камеры видеонаблюдения, на которую они попали. Благодаря этому полицейским удалось составить описание их внешности. Сейчас обеих объявили в розыск. И, если вам что-то о них известно, обратитесь в полицию.\\"Сообщение в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сегодня, 26 декабря, днем. В микрорайоне Радужный к 84-летней пенсионерке на улице подошли 2 женщины и похитили у пожилой иркутянки 130 тысяч рублей\\", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.По подозрению в совершении преступления разыскиваются двое:- Женщина, на вид 50 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Была одета в пальто черного цвета, черную шапку, светлые унты, при себе у нее была черная сумка.- Женщина, на вид 30 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Была одета в пуховик темно-зеленого цвета с капюшоном, юбку черного цвета ниже колен, ботинки черного цвета.