-Сидит, маленький, боится. Не бойся. Не бойся. Красивый, беленький, ушки черненькие. Должны уже тоже стать беленькими они.- Вот он. Крадется, поближе к елочкам. Совсем рядом, полтора метра. Привет, косой! Или кто еще из нас косой, да? На солнышке грелся маленько?Забавный диалог с зайцем в гуще тайги снял на камеру своего мобильного телефона лесник в Мухорширбирском районе Бурятии. Лесники встретились с косым во время сбора шишек для запаса семян. В их планах, как сообщает пресс-служба Агентства лесного хозяйства Бурятии, собрать 60 тонн, поэтому работать и находиться в лесу приходится много.В разгар сбора один из руководителей сбора, Дмитрий Ставников и заметил всего в 1,5 метрах от себя зайца и успел снять его на видео.«Скорее всего, он просто грелся на солнышке. Увидел меня, испугался и забился под сосну. Мы потом с ним поговорили, успокоил его, и он убежал» - шутя, рассказывает он сам. А у нас с вами есть возможность порадоваться, наблюдая за животным..