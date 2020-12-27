Смертельное ДТП произошло в субботу, 26 декабря, на 129 километре трассы Братск-Усть-Илимск.- По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Куга» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Легковое авто разбилось всмятку. Сидевший за рулем 48-летний мужчина погиб на месте. Пострадал ли водитель фуры, не сообщается.Полицейские проводят проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах аварии. И напоминают автомобилистам, что в непогоду, если на дорогах снежный накат или гололед, нужно быть предельно осторожными: не разгоняться, а ориентироваться на дорожные условия и на то, как ведет себя на скользкой дороге автомобиль.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ гаражном кооперативе на окраине Иркутска взорвался автомобильУстановлено, что причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона (подробности)