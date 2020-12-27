В Иркутской области число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число подхвативших инфекцию. Таковы данные на утро 27 декабря.- Подтвержденных случаев инфицирования 39 735 (+265), в том числе госпитализировано 3092 (+21) Выздоровело 34 838 (+302), - рассказали в оперативном штабе региона по борьбе с распространением коронавируса.Увы, печальная статистика тоже пополнилась. За сутки в Иркутской области умерли еще 16 человек с коронавирусом, из них 14 - непосредственно от инфекции. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 1287, а тех, кто умер от сопутствующих болезней - 178.Как сообщал сайт irk.kp.ru, массовых мероприятий на Новый год в Иркутске нынче из-за коронавируса не будет. Детские спектакли в театрах и поздравления Деда Мороза состоятся в режиме онлайн. Также можно провести каникулы активно, на свежем воздухе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРестораны и кафе в центре Иркутска проверили (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08