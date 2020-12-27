Цены на новостройки в Иркутске, как и в других крупных городах страны, в этом году заметно поднялись. По данным федерального портала \\"Мир квартир\\", средняя цена за квадратный метр в нашем городе составляет 83,7 тысячи, повышение за год - на 24,8%. А средняя цена квартиры выросла на 17,9%, достигнув 3,9 миллиона рублей.Больше, чем на 30%, квадрат подорожал в Кемерове, Мурманске, Хабаровске, Туле и Набережных Челнах. Даже в Москве и Санкт-Петербурге эти показатели ниже: за год цена на квадратный метр в новостройке там поднялась на 17% и 18,8% соответственно. Если смотреть по Сибири, то новостройки сильнее, чем в Иркутске, поднялись в цене в Тюмени, Омске и Улан-Удэ.- Главным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой - она стимулировала спрос и дала возможность застройщикам поднять цены, - рассказал гендиректор федерального портала Павел Луценко. - К тому же рынок новостроек все больше переходит на проектное финансирование, что позволяет не в такой степени зависеть от спроса. Свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара.Эксперты добавляют, что в 2021 году новостройки будут дорожать уже не так сильно. Дело в том, что покупатели из-за накрученных цен стали больше присматриваться ко вторичке. А продление льготной ипотеки может остудить ажиотажный спрос.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08