Полицейские в Иркутске ищут без вести пропавшую 12-летнюю школьницу. Ее зовут Валерия Христова. Все, что известно - 25 декабря девочка вышла из дома в Ново-Ленино и не вернулась. Встревоженные родственники обратились в полицию. Пока никаких предположений, где может находиться ребенок, не озвучивается.- Приметы: на вид 12 лет, рост около 140 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы ниже лопаток, карие глаза, - называют приметы пропавшей школьницы в ГУ МВД по Иркутской области. - Одета: черная куртка Аляска, черные брюки (на одном боку четыре стрелки и надписи), вязаная шапка триколор, черные летние кроссовки.Всех, кто встретит девочку, или знает, где она предположительно может находиться, просят звонить в полицию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Думал лишь о том, как вытащить их из огня\\": студента из Бурятии наградили за спасение женщины и ребенка из горящего дома (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08