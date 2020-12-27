В Иркутском зоосаде новогоднее пополнение! В декабре у сурикатов Микки и Шерры родилось сразу пятеро малышей.- Это второе прибавление за этот год. Сейчас им уже три недели, детеныши открыли глаза и начали познавать мир, - рассказали в соцсетях сотрудники зоосада.Они сами выхаживают крошек-сурикатов, поскольку их маме с такой оравой справиться нелегко. За малышами круглые сутки нужен глаз да глаз. Каждые четыре часа их заботливо кормят молочком и специальной смесью.Летом у сурикатов родилось еще четыре малютки. Они уже подросли и живут, что называется, \\"взрослой самостоятельной жизнью отдельно от родителей\\". А точнее, они переехали в другой зоопарк. Так же и эти крохи, стоит им окрепнуть, обретут новый дом.А еще в зоосаде недавно родила овечка Бяша - у нее появился на свет белый ягненок. Говорят, дважды она приносила потомство в рождественскую ночь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Привет, косой! На солнышке грелся?\\": лесник в Бурятии заснял на видео зайца в тайгеА тот даже не убегал в чащу (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08