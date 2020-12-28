У жителей Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Усть-Кута и других городов и районов Приангарья уже во всю новогоднее настроение. Они ищут рецепты блюд к новогоднему столу - сколько стоит накрыть стол как у Наденьки из \\"Иронии судьбы\\" в Иркутске посчитал наш корреспондент, интересуются киноновинками – вероятно выбирая, на какой фильм сходить в новогодние праздники. Выбрать, правда, есть из чего – мультфильм «Семейка Крудс. Новоселье», фильм «Огонь» с Константином Хабенским и другие.Также жители Иркутской области, как настоящие сибиряки, интересуются зимними видами спорта – чемпионатом России по фигурному катанию (результат здесь), молодежным чемпионатом мира по хоккею (подробности турнира).Читайте также:«Ты мне, я тебе!»: как сибиряк обменял скрепку на земельный участок. Останавливаться Руслан Чистяков не намерен, его цель – большой дом (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08