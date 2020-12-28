В Иркутске разыскивают двух цыганок, которые обманули 75-летнюю жительницу Ленинского района. 27 декабря они постучались пенсионерке в дверь квартиры, и войдя к ней в доверие, проникли внутрь. Поговорив с женщиной, они начали убеждать пожилую сибирячку в том, что на ней «страшный сглаз». Правда, тут же предложили «почистить ауру» за 40 тысяч рублей. Пенсионерка поверила, отдала деньги и золотые украшения.В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы преступниц. Первой женщине на вид от 40 - 50 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Была одета в черный пуховик, черную шапку, светлые унты. С собой у нее была черная сумка. Второй даме на вид от 20 - 30 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Была одета в черный пуховик.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступницам, обманувшим женщину грозит до 5 лет лишения свободы. Напомним, на днях практически таким же образом, в Иркутске обманули 84-летнюю бабушку, у которой на улице похитили 130 тысяч рублей.