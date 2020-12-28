О пропаже 11-летнего полицейским сообщила его взволнованная мать. Она рассказала, что 27 декабря с 14.00 до 18.00 ее сын вышел из дома по улице Бородина, и до сих пор не вернулся. Где он может находиться никто из родных и друзей не знает. Телефона с собой у мальчика не было.В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего ребенка. На вид ему 11 лет, рост 140-145 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы: челка длинная, на затылке короткие, темно-зеленые глаза. Был одет в вязанную темно-синюю шапку с двумя красными полосами сверху и красным помпоном, темно-оранжевую куртку с капюшоном отороченным мехом, темные теплые штаны, черные кроссовки.Всех, кто, что либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщать в ближайший отдел полиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗавершены поиски 11-летнего пропавшего школьника из Иркутска (Подробности)Цыганки за 40 тысяч рублей «почистили ауру» 75-летней пенсионерке из Иркутска (Подробности)