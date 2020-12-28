Боялся административной ответственности и стал фигурантом уголовного дела. Торговец в небольшом магазинчике в Братске, что в Иркутской области, попытался подкупить полицейского. Во время рейда сотрудники МВД России на транспорте обнаружили, что на товарах в его павильоне нет необходимых маркировок. Пояснили, что продукция подлежит изъятию, будет составлен протокол по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».«Во избежание административной ответственности, а также в целях оказания дальнейшего содействия в возврате изъятой алкогольной и табачной продукции мужчина попытался подкупить полицейских», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Две купюры по 5000 рублей продавец сунул проверяющему прямо в карман куртки. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Торговцу грозит до 1 года лишения свободы.Читайте также:Цыганки за 40 тысяч рублей «почистили ауру» 75-летней пенсионерке из Иркутска. Мошенниц ищут полицейские (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08