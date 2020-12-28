Полицейские завершили поиски пропавшего без вести 11-летнего школьника из Иркутска. Напомним, он исчез днем, 27 декабря, после того, как ушел из дома. Почти сутки родители не находили себе места. Наконец, поиски принесли результат.- Ребенок найден, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он цел и невредим.Подробности того, где находился школьник, сейчас выясняют полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в питомнике К-9 в Иркутске: собакам делали искусственное дыхание, сгорели все корма и лекарства (Подробности)«Чтобы не мерзли на остановках»: сварщик из Братска бесплатно подвозит пенсионеров на своем автомобиле (Подробности)\\"Думал лишь о том, как вытащить их из огня\\": студента из Бурятии наградили за спасение женщины и ребенка из горящего дома (Подробности)