Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева оставлена под стражей в СИЗО. Такое решение принял Иркутский областной суд, рассмотрев апелляцию бывшей чиновницы на меру пресечения, которую ей избрали 2 декабря.- Наталия Ледяева заключена под стражу на два месяца, - сообщили в пресс-службе суда.Напомним, бывшую высокопоставленную чиновницу подозревают в крупном мошенничестве. Наталия Ледяева которая являлась главой регионального минздрава до 12 ноября 2020 года, 30 ноября 2020 ее задержали следователи и сотрудники ФСБ.Еще раз напомним, в чем подозревают Наталитю Ледяеву. По версии следствия, с мая по октябрь этого года, Наталия Ледяева вместе со своим сыном, а также другими сообщниками, действуя по предварительному сговору, похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для регионального минздрава. (Подробности)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкс-министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева отправлена под стражу (Подробности)