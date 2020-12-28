Уважаемые коллеги, друзья и партнеры!Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!Эти праздники приносят нам особое настроение – теплое и радостное, дарят ощущение волшебства и вселяют надежду на лучшее. Несмотря на многие трудности года уходящего, он был насыщен важными политическими и экономическими событиями, был непростым, но динамичным. Все хорошее, чего мы добились, а хорошего было немало, нам удалось сделать вместе!Пусть Новый 2021 год будет успешным и плодотворным, станет годом новых возможностей и достижений! Крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и отличного настроения Вам и Вашим близким!С Новым годом и Рождеством!С уважением,президент ТПП Восточной Сибири А.И. Соболь