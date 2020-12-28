Крупная авария произошла 28 декабря на трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе. Около 14.30 на 36 километре столкнулись «Митсубиси Кольт» и «Газель Некст». От удара оба автомобиля оказались в кювете.- От полученных травм на месте скончались женщина-водитель и 17-летний пассажир легковушки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также медицинская помощь потребовалась второму ребенку из Митсубиси Кольт и водителю Газели.В том, кто стал виновником этой трагической аварии, сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз призывают водителей соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах. А в сложные погодные условия, по возможности отказаться от дальних поездок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в питомнике К-9 в Иркутске: собакам делали искусственное дыхание, сгорели все корма и лекарства (Подробности)