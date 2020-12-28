Пробки в Иркутске 28 декабря вечером сковали улицы города. Яндекс оценил их в 9 баллов. Стоит отметить, что основные заторы образовались в центре областного центра. «Стоят» бульвар Гагарина, улицы Ленина, Марата, Степана Разина, Лапина, Киевская, Чкалова, Чехова, Тимирязева, 25 Октября, а также – Пискунова, Партизанская, Карла Либкнехта.Есть сложности с проездом по Баррикад и Рабочего Штаба, Ширямова. Есть небольшой затор на спуске с Академического моста с сторону Синюшиной горы. Там отмечено ДТП. Кстати, ДТП есть и на Иннокентьевском мосту, но там пробок оно не вызвало. А вот на переправе через Иркутск скопление автотранспорта образовалось и без аварий. Оно начинается на улице Трактовой и длится до улицы Боткина.«Пробки в Иркутске 28 декабря вечером – 9 баллов, это на 4 балла больше, чем обычно в это время в понедельник», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час, и к 21 часу достигнут 3 баллов».К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08