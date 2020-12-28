Умер фотограф Александр Князев. Эта новость поразила многих иркутян в самое сердце, да и не только жителей Иркутска, ведь фотохудожник был известен во всем мире. Его работы выставлялись в Санкт-Петербурге, Париже, Каннах, Пекине и других городах России и мира.«Вчера поздно вечером у папы остановилось сердце...», - написал на своей странице в соцсетях Ярослав Князев, сын Александра Дмитриевича. – «Сейчас мы решаем по поводу прощания, здесь же опубликую информацию, как только она будет».Умер фотограф Александр Князев 27 декабря. На 74 году жизни его не стало. Потеря большая.«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким всемирно известного мастера.СПРАВКА «КП»Александр Дмитриевич Князев родился в 1947-ом году, окончил Иркутский государственный университет, факультет журналистики. Заявил миру о себе как фотохудожник еще до окончания ИГУ (1974) в 1973-м, именно тогда получил первые призы на международных выставках фотографий. После были такие награды как «Интерпресс-фото», «Уорлдпрессфото». Выпустил несколько альбомов и книг с фотографиями Иркутска, Байкала, Ангары.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08