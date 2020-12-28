Пожар на улице Воронежская в Иркутске начался вечером 28 декабря. Около 20 часов загорелось производственное двухэтажное здание с пристроем. И с того момента огонь распространяется на все большую площадь. Изначально полыхало 500 квадратных метров, а сейчас - около двух тысяч.- Пострадавших нет, - успокаивают в ГУ МЧС по Иркутской области. - Однако существует угроза распространения на вплотную стоящие строения. Из рядом стоящего жилого дома эвакуированы шесть человек. В тушении задействованы от МЧС 13 единиц техники, 47 человек. Здание металлокаркасное, с утеплителем, с пристроями, площадью 3600 квадратных метров.Очевидцы сообщили телеканалу \\"Тивиси\\", что пожар в этом месте произошел не в первый раз. Прошлое ЧП, по словам очевидца, случилось несколько лет назад.Подробности пожара станут известны позже.