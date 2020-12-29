В Иркутске завершено расследование уголовного дела, по которому проходят бывший глава комбината питания, его жена и приятель. Их обвиняют в крупном мошенничестве.Итак, по версии следствия, с 2015 по 2019 годы группа лиц, в том числе выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в нескольких предприятиях, вступили в сговор, чтобы похитить деньги у«Комбината питания Иркутска») Мошенническая схема заключалась в закупке молока для молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости.- Следователи выяснили, что причиненный ущерб составил 59 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Участники этой схемы обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».Добавим, что уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Кировский районный суд Иркутска. Вскоре будет вынесен приговор. Подсудимым грозит до 10 лет тюрьмы.