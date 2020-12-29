О пропаже 72-летнего иркутянина Александра Лопатина полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 26 декабря мужчина ушел из дома по улице Лермонтова и не вернулся. Где может находиться пенсионер, никто из близких не знает. Не исключено, что в тот день он уехал кататься на лыжах.В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего иркутянина. У него европейский тип лица, рост около 175 см, на вид около 70-75 лет, среднего телосложения, овальное лицо, седые волосы.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят сообщать в ближайший отдел полиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗавершены поиски 11-летнего пропавшего школьника из Иркутска (Подробности)Историк моды Александр Васильев купил у иркутского антиквара фортепиано начала XX века (Подробности)