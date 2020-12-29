В Ангарске приговор суда услышала лжецелительница, которая обманула 83-летнюю пенсионерку. Все произошло в августе этого года. Женщина подошла к пожилой ангарчанке и начала рассказывать ей, что якобы на нее наложена порча. Затем она пообещала снять ее.Для проведения обряда «очищения» обе женщины поднялись в квартиру пенсионерки, где лжецелительница попросила хозяйку жилища снять все золотые украшения и отдать ей все деньги. Преступница сложила все в газету, и убрала получившийся конверт в шкаф, после чего ушла. Вскоре хозяйка квартиры заметила, что конверт очень тонкий, открыла его и увидела, что вместо денег в нем лежат билеты «банка приколов», а вместо серег и колец камни. Таким образом, обманутая бабушка лишилась всех своих 136 тысяч рублей.- Преступницу удалось найти по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это была 46-летняя, ранее неоднократно судимая за подобные преступления жительница Усолья-Сибирского. При обыске у нее нашли ювелирные украшения и часть денег, которые она похитила.На днях мошенница услышала приговор суда. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.