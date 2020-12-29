Из-за перегрузки силового электрического кабеля 28 декабря в 14.10 произошло отключение электроснабжения в поселке имени Горького, а также в некоторых садоводствах. Обесточено 386 жилых частных домов, в которых проживает 437 человек. 29 декабря в 4.00 свет частично появился в поселке Горького, СНТ «Железнодорожник», «Бытовик», «Банковец», «Вторчермет», «Взаимопомощь», «Горняк», «Дорожных машин», «Наука», «Сосна», «Автомобилист». Восстановить подачу электроэнергии полностью планируется днем, 29 декабря.– Аварийные отключения энергии периодически возникают здесь во время сильных холодов, - отметил председатель комитета городского обустройства Владимир Преловский. - Это связано с тем, что жители частных домов пользуются электрообогревателями и на сеть ложится повышенная нагрузка.Как добавил мэр Иркутска Руслан Болотов, в случае длительных перебоев с электроснабжением власти готовы помочь жителям дровами и углем, горячим питанием, предоставить временное жилье.