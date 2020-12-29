В Иркутске предъявлено обвинение адвокату, который представлял интересы обвиняемого в незаконной рубке леса. По версии следствия, он ввел родственников своего клиента в заблуждение, пообещав, что решит вопрос об избрании ему более мягкой меры пресечения. Более того, он сказал, что уголовное дело и вовсе будет прекращено. За это адвокат получил гонорар в 2 миллиона рублей. Правда, никаких вопросов он так и не решил, а его клиента осудили.Юриста задержали следователи, а также сотрудники УФСБ. В его кабинете провели обыск, и изъяли электронные носители информации.- Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Свердловский районный суд Иркутска заключил его под стражу на 2 месяца.Сейчас следователи выясняют, причастен ли обвиняемый к другим подобным эпизодам.