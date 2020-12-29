С опозданием придется вернуться домой некоторым иркутским автомобилистам, вечером 29 декабря. Дело в том, что город сковали пробки. К 18.00 часов сервис «Яндекс.Пробки» оценил заторы в 9 баллов. Водителям лучше заранее продумывать пути объезда.Итак, движение затруднено на улицах Ленина, Чкалова, Тимирязева, 3 Июля, Карла Маркса, 25 Октября, Кожова, Советская, Пискунова, Партизанская, Депутатская, Карла Либкнехта. Заторы на Трактовой, Советской, Баррикад, Урожайной, Маяковского, Джамбула, Сергеева и объездной дороге Первомайский — Университетский. Постоять также придется на улице Баррикад, в районе стадиона «Динамо» и на Байкальской в районе Лисихи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали о погоде на новогодние праздники в Иркутске (Подробности)В одних трусах в -30 градусов: сибиряки в мороз прокатились по городу на лошадях (Подробности)