Христианский праздник Крещения Господня в январе 2021 года точно пройдет без традиционной ледяной купели на заливе Якоби. Об этом стало известно 29 декабря на оперативном штабе правительства Приангарья. Причина, как несложно догадаться – пандемия коронавируса. Обеспечить соблюдение социальной дистанции и других ограничений, связанных с COVID-19, в таких условиях будет нельзя.- Ситуация сложная, и расслабляться нельзя, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Наша задача – не допустить роста заболеваемости в предстоящие каникулы. Для этого мы уже изменили формат празднования Нового года. Но впереди еще Рождество и Крещение.В некоторых районах Приангарья все-таки возможно открытие иорданей. Но только если разрешение дадут МЧС и Роспотребнадзор.В то же время праздничные службы в храмах региона отменяться не будут. По словам секретаря Иркутской епархии Российской православной церкви Стефана Бажкова, количество прихожан из-за пандемии снизилось, поэтому ситуация позволяет полностью обеспечивать соблюдение мер безопасности.На заседании штаба Игорь Кобзев также отметил, что в Иркутской области продолжается вакцинация от COVID-19. Пока прививают врачей и учителей. Прививочная кампания продолжится и в новогодние каникулы.