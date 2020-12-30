Чтобы отключение света в Ленинском районе Иркутска 30 декабря не застало местных жителей врасплох, о нем предупреждают заранее. В чем причина отключения? Из-за повышенных нагрузок повреждена магистральная кабельная лини электропередачи в поселке Горького. Специалисты решили установить там мобильную электроподстанцию.- Работы будут проводится 30 декабря с 13 до 18 часов, - рассказали в Иркутской электросетевой компании.Отключение света в Ленинском районе Иркутска 30 декабря затронет улицы 1, 2, 3, 4, 5 Линия, Ивана Сивко, Иркутная, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Кировская, Коршуновская, Набережная Иркута, Николая Вилкова, Шпальная ветка, Главная Кировская, Нукутская, Челюскинцев,Трактовая, Полярная.Отключение света в Ленинском районе Иркутска 30 декабря - меры вынужденная. Специалисты поясняют: это нужно для того, чтобы в морозы электрооборудование работало стабильно.