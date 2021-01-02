Огонь в двухэтажном деревянном доме на улице Захарова вспыхнул в одной из квартир 1 января. Из горевшего здания эвакуировались двое, еще одного спасти удалось пожарным. Один человек погиб.«Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.Как отмечают спасатели, в регионе в связи с аномальными морозами увеличилось количество пожаров из-за коротких замыканий, которые происходят из-за перегруза сетей, неисправных электроприборов, усиленной эксплуатации печей. С начала 2021 года зафиксировано уже 49 пожаров. В них погибли пять человек. В регионе введен особый противопожарный режим на время новогодних каникул.Читайте также:Сотрудники полиции в Тайшете спасли из пожара пожилую женщину. Они зашли в горящий дом (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08