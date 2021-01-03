На одном из популярных телеканалов накануне подвели итого музыкального конкурса «Суперстар. Возвращение». Ожесточенная борьба развернулась между бывшим участником группы «Кар-Мэн», рэпером Богданом Титомиром, певицей Ириной Шведовой, известной всем по композициям «Белый вальс» и «Америка-разлучница», а также уроженкой Слюдянки Алисой Мон, наверняка, многие помнят ее песни «Подорожник», «Обещаю» и «Алмаз».Финал песенного «турнира» накануне показали по телевизору. Наша землячка заняла на нем третье место. Титомир и Шведова набрали одинаковое количество баллов. Для победы Алисе не хватило всего одного балла. За время программы «Суперстар. Возвращение» Мон не переставала удивлять телезрителей.В финальный вечер она исполнила песню «Девушки как звезды», ту самую, что пел Андрей Губин, покорив поклонников своего таланта еще и смелостью. Концертный номер звезды содержал элементы акробатики – Алиса взмыла «в небо» в воздушном кольце.Конкурс этот стартовал в конце ноября. Участвовали в нем такие знаменитости как Юлия Волкова - экс-участница группы \\"Тату\\", Николай Трубач, Влад Сташевский, Владимир Левкин, Татьяна Иванова.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08