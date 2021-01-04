В Иркутске и Ангарске продавали поддельную красную икру. К тому выводу пришли в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия после проведенной проверки. Изучить деликатес специалисты решили после жалобы на его сомнительное качество.О том, что дело «нечистое», сотрудники Россельхознадзора поняли уже по этикетке – был указан недействительный адрес производственного цеха. Он был удален из базы ветеринарного надзора год назад. Пробы продукта также были отправлены в лабораторию на исследование.«Испытуемая продукция не имеет характерного запаха, вкуса и консистенции икры, и даже не содержит ДНК рыб лососевых пород (кета, горбуша, нерка)», - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. – «В целом является фальсифицированной продукцией и может причинить вред жизни и здоровью населения».Результаты своей проверки специалисты передали в правоохранительные органы.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08